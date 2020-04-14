На Донбассе российские наемники 7 раз нарушили "тишину" – ООС

13 апреля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минскими договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики вели огонь у Широкино, Песков, Павлополя, Красногоровка, Тарамчука.

Также российские наемники осуществляли обстрелы у Крымского и Опытного.

"По предварительным данным разведки, 13 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести менее двух российских наемников", – говорится в отчете.

С начала текущих суток враг два раза открывал огонь.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.