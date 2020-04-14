На Донбассе российские наемники 7 раз нарушили "тишину" – ООС

119 просмотров
Вторник, 14 апреля 2020, 07:20

13 апреля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минскими договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики вели огонь у Широкино, Песков, Павлополя, Красногоровка, Тарамчука.

Также российские наемники осуществляли обстрелы у Крымского и Опытного.

"По предварительным данным разведки, 13 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести менее двух российских наемников", – говорится в отчете.

С начала текущих суток враг два раза открывал огонь.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
Объединенные силы заставили оккупантов прекратить обстрелы в понедельник – штаб 13 апреля 2020, 18:09
ООС: В воскресенье враг 3 раза открывал огонь 13 апреля 2020, 07:15
Украинские военные ранили 7 российских наемников – ООС 12 апреля 2020, 07:17
Все новости
Главные новости
Рынкам снова запретят работать в карантин
В Минздраве рассказали, сколько больных COVID-19 одновременно выдержит медицинская система
Дым с чернобыльских пожаров скоро понесет на Киев
Рада разрешила закрывать на карантин целые города
Все новости
здоровье

Диеты не работают: 6 стратегий, которые не делают чудеса, но помогают похудеть

Лайфхаки

Как приготовить вкусный кофе дома: 6 рецептов и профессиональные секреты от барист

Поиск по сайту
Архив
Весь архів