Вибори в Раду: "Слуга народу" утримує пальму першості, за нею партія Порошенка

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Вівторок, 14 квітня 2020, 11:24

Якби вибори до парламенту відбувалися наступної неділі, найбільше місць отримала б партія влади "Слуга народу", другою йде політсила п’ятого президента України Петра Порошенка.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-12 квітня

Деталі: Лідером електоральних симпатій на виборах до Верховної Ради є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 38,1% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

 

15,4% таких опитаних готові підтримати партію "Європейська солідарність", 14,1% – партію "Опозиційна платформа – За життя", 9,1% – партію "Батьківщина".

Рейтинг інших політичних сил – нижче 4%. Тих, хто не визначився із вибором, – близько 20%.

 

Довідково: 10-12 квітня 2020 року соціологи опитали методом CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 2000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Українська правда
Теми: Верховна Рада соціологія


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