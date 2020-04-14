Выборы в Раду: "Слуга народа" удерживает пальму первенства, за ней партия Порошенко

Если бы выборы в парламент проходили в следующее воскресенье, больше всего мест получила бы партия власти "Слуга народа", второй идет политсила пятого президента Украины Петра Порошенко.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 апреля

Детали: Лидером электоральных симпатий на выборах в Верховную Раду является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 38,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

15,4% таких опрошенных готовы поддержать партию "Европейская солидарность", 14,1% - партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9,1% - партию "Батькивщина".

Рейтинг других политических сил - ниже 4%. Тех, кто не определился с выбором - около 20%.

Справка: 10-12 апреля 2020 года социологи опросили методом CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.