За місяць понад 60% українців передумали йти до церкви на Великдень

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Вівторок, 14 квітня 2020, 11:30

Напередодні Великодніх свят 85% українців розповіли, що не планують йти до церкви на свято, місяць тому не планували йти до церкви лише 20% респондентів.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 10-12 квітня

Дослівно: "85% зазначили, що не планують йти на Великдень до церкви (ще у березні ц.р. на початку карантину таких було лише 21%).

Мають намір піти на Богослужіння – 4%, просто посвятити Пасхальний кошик – 7% (у березні ц.р. – 39% та 35% відповідно)".

Деталі: Повідомляється, що найбільше тих, хто хоче взяти безпосередню особисту участь у Великодніх літургіях та посвятах пасок, серед мешканців Заходу, селян, віруючих УПЦ (МП) та УГКЦ.

 

Водночас 64% респондентів заявили, що планують дивитися онлайн-трансляції Богослужінь на Великдень, 31% – не планують.

 

При цьому 55% опитаних розповіли, що не мають наміру йти на кладовища на поминальні дні, 8% – хочуть піти в день, коли церква даватиме там службу, а 32% зазначили, що підуть на кладовища не на свята, а в інші дні, коли там не буде людей.

 
 

Опитування проводилося 10-12 квітня серед населення України віком від 18 років у усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом телефонного інтерв'ю.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2,2%.

Передісторія: 

  • Християни західного обряду у 2020 році відзначають Великдень 12 квітня, східного обряду - 19 квітня.
  • В Офісі президента наголошували, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.

Читайте також: Великдень під час пандемії. Що готують церкви і президент

Українська правда
Теми: церква опитування соціологія карантин коронавірус


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