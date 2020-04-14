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За месяц более 60% украинцев передумали идти в церковь на Пасху

Вторник, 14 апреля 2020, 11:30
За месяц более 60% украинцев передумали идти в церковь на Пасху

Накануне Пасхальных праздников 85% украинцев рассказали, что не планируют идти в церковь на праздник, месяц назад не планировали идти в церковь лишь 21% респондентов.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 10-12 апреля

Дословно: "85% отметили, что не планируют идти на Пасху в церковь (еще в марте этого года в начале карантина таких было только 21%).

Намерены пойти на Богослужение - 4%, просто посвятить Пасхальную корзину - 7% (в марте - 39% и 35% соответственно)".

Детали: Сообщается, что больше всего тех, кто хочет принять непосредственное личное участие в Пасхальных литургиях и посвящениях, среди жителей Запада, верующих УПЦ (МП) и УГКЦ.

 

В то же время 64% респондентов заявили, что планируют смотреть онлайн-трансляции богослужений на Пасху, 31% - не планируют.

 

При этом 55% опрошенных рассказали, что не намерены идти на кладбище на поминальные дни, 8% - хотят пойти в день, когда церковь будет давать там службу, а 32% отметили, что пойдут на кладбища не в праздники, а в другие дни, когда там не будет людей.

 
 

Опрос проводился 10-12 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом телефонного интервью.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Напомним: 

  • Христиане западного обряда в 2020 году отмечают Пасху 12 апреля, восточного обряда - 19 апреля.
  • В Офисе президента отмечали, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

Читайте также: Пасха во время пандемии. Что готовят церкви и президент

Украинская правда

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Темы: церковьопроссоциологиякарантинкоронавирус
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