Зеленському не провести "антиколомойський закон" без "Голосу" й "ЄС" – Притула

Шоумен і член політради партії "Голос" Сергій Притула вважає, що президентській партії "Слуга народу" не вдасться ухвалити закон про банки, необхідний для отримання підтримки Міжнародного валютного фонду, без депутатів "Голосу" та "Європейської солідарності".

Джерело: інтерв’ю Сергія Притули "Українській правді"

Пряма мова: "У Зеленського цікавий момент зараз: "антиколомойський" закон… Якщо цей закон буде прийнятий, – а цей закон однозначно не в інтересах Ігоря Валерійовича Коломойського, – Зеленський доведе усім, що "я самостійний гравець".

Проте весь "цимес" полягає в тому, що для того, щоб довести це громадянам, Володимиру Олександровичу потрібно заручитися підтримкою фракції "Голосу", підтримкою фракції "ЄС", можливо, ще якихось фракцій, тому що навіть якщо Володимир Зеленський не є маріонеткою Коломойського, на жаль, в його фракції виявилося 50-60 маріонеток Коломойського.

Ось така розвесела ситуація.

Взагалі, я думаю, що Володимиру Олександровичу має бути не байдуже те, що про нього буде написано у "Вікіпедії". З огляду навіть на це потрібно якось працювати".

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