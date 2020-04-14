Зеленскому не провести "антиколомойський закон" без "Голоса" и "ЕС" – Притула

Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула считает, что президентской партии "Слуга народа" не удастся принять закон о банках, необходимый для получения поддержки Международного валютного фонда, без депутатов "Голоса" и "Европейской солидарности".

Источник: интервью Сергея Притулы "Украинской правде"

Прямая речь: "У Зеленского интересный момент сейчас: "антиколомойський" закон... Если этот закон будет принят, – а этот закон однозначно не в интересах Игоря Валерьевича Коломойского, – Зеленский докажет всем, что "я самостоятельный игрок".

Однако весь "цимес" заключается в том, что для того, чтобы доказать это гражданам, Владимиру Александровичу нужно заручиться поддержкой фракции "Голоса", поддержкой фракции "ЕС", возможно, еще каких-то фракций, потому что даже если Владимир Зеленский не является марионеткой Коломойского, к сожалению, в его фракции оказалось 50-60 марионеток Коломойского.

Вот такая развеселая ситуация.

Вообще, я думаю, что Владимиру Александровичу должно быть не безразлично то, что о нем будет написано в "Википедии". Учитывая хотя бы это нужно как-то работать".

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