Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленскому не провести "антиколомойський закон" без "Голоса" и "ЕС" – Притула

Вторник, 14 апреля 2020, 11:34
Зеленскому не провести антиколомойський закон без Голоса и ЕС – Притула

Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула считает, что президентской партии "Слуга народа" не удастся принять закон о банках, необходимый для получения поддержки Международного валютного фонда, без депутатов "Голоса" и "Европейской солидарности".

Источник: интервью Сергея Притулы "Украинской правде"

Прямая речь: "У Зеленского интересный момент сейчас: "антиколомойський" закон... Если этот закон будет принят, – а этот закон однозначно не в интересах Игоря Валерьевича Коломойского, – Зеленский докажет всем, что "я самостоятельный игрок".

Однако весь "цимес" заключается в том, что для того, чтобы доказать это гражданам, Владимиру Александровичу нужно заручиться поддержкой фракции "Голоса", поддержкой фракции "ЕС", возможно, еще каких-то фракций, потому что даже если Владимир Зеленский не является марионеткой Коломойского, к сожалению, в его фракции оказалось 50-60 марионеток Коломойского.

Вот такая развеселая ситуация.

Вообще, я думаю, что Владимиру Александровичу должно быть не безразлично то, что о нем будет написано в "Википедии". Учитывая хотя бы это нужно как-то работать".

Знать больше: Зе без Бе. Бесконечная битва за "антиколомойський" закон

Темы: банкиКоломойскийСлуга народаЗеленскийГолос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
банки
"Укрэнерго" получит 240 миллионов долларов грантовой помощи от Всемирного банка
Банки за 5 месяцев получили рекордную прибыль: почти половина приходится на Приватбанк
Нацбанк рекомендовал 7 банков для обмена изношенной валюты
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: