Зеленскому не провести "антиколомойський закон" без "Голоса" и "ЕС" – Притула

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Вторник, 14 апреля 2020, 11:34

Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула считает, что президентской партии "Слуга народа" не удастся принять закон о банках, необходимый для получения поддержки Международного валютного фонда, без депутатов "Голоса" и "Европейской солидарности".

Источник: интервью Сергея Притулы "Украинской правде"

Прямая речь: "У Зеленского интересный момент сейчас: "антиколомойський" закон... Если этот закон будет принят, – а этот закон однозначно не в интересах Игоря Валерьевича Коломойского, – Зеленский докажет всем, что "я самостоятельный игрок".

Однако весь "цимес" заключается в том, что для того, чтобы доказать это гражданам, Владимиру Александровичу нужно заручиться поддержкой фракции "Голоса", поддержкой фракции "ЕС", возможно, еще каких-то фракций, потому что даже если Владимир Зеленский не является марионеткой Коломойского, к сожалению, в его фракции оказалось 50-60 марионеток Коломойского.

Вот такая развеселая ситуация.

Вообще, я думаю, что Владимиру Александровичу должно быть не безразлично то, что о нем будет написано в "Википедии". Учитывая хотя бы это нужно как-то работать".

Знать больше: Зе без Бе. Бесконечная битва за "антиколомойський" закон

Темы: банки Коломойский Слуга народа Зеленский Голос


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