50% українців за закон, який не дасть повернути "Приватбанк" Коломойському

Понад 50% українців підтримують ухвалення в Україні "антиколомойського" закону, який унеможливить повернення націоналізованого банку ексвласнику.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 10-12 квітня

Дослівно: "40% опитаних зазначили, що знають про те, що нещодавно Верховна Рада проголосувала за закон про заборону повернення націоналізованих банків їх попереднім власникам, 27% щось чули про це, 31% – нічого про це не знають.

Половина опитаних підтримують цей закон, 17% – проти, 32% – не змогли оцінити".

Деталі: Найбільше прихильників прийняття "антиколомойського" закону серед найстарших опитаних, симпатиків партій "Європейська солідарність" та "Голос".

Опитування проводилося 10-12 квітня серед населення України віком від 18 років у усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом телефонного інтерв'ю.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2,2%.

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