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50% українців за закон, який не дасть повернути "Приватбанк" Коломойському

Вівторок, 14 квітня 2020, 12:06
50% українців за закон, який не дасть повернути Приватбанк Коломойському

Понад 50% українців підтримують ухвалення в Україні "антиколомойського" закону, який унеможливить повернення націоналізованого банку ексвласнику.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 10-12 квітня

Дослівно: "40% опитаних зазначили, що знають про те, що нещодавно Верховна Рада проголосувала за закон про заборону повернення націоналізованих банків їх попереднім власникам, 27% щось чули про це, 31% – нічого про це не знають.

Половина опитаних підтримують цей закон, 17% – проти, 32% – не змогли оцінити".

Деталі: Найбільше прихильників прийняття "антиколомойського" закону серед найстарших опитаних, симпатиків партій "Європейська солідарність" та "Голос".

 
 

Опитування проводилося 10-12 квітня серед населення України віком від 18 років у усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом телефонного інтерв'ю.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2,2%.

Нагадаємо: 

  • На думку першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, Верховна Рада зможе приступити до розгляду в другому читанні законопроекту про банки у скороченому режимі на початку травня.
  • 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
  • Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Українська правда

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Теми: Коломойськийзаконодавствобанкиопитуваннясоціологія
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