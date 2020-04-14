50% українців за закон, який не дасть повернути "Приватбанк" Коломойському
Понад 50% українців підтримують ухвалення в Україні "антиколомойського" закону, який унеможливить повернення націоналізованого банку ексвласнику.
Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 10-12 квітня
Дослівно: "40% опитаних зазначили, що знають про те, що нещодавно Верховна Рада проголосувала за закон про заборону повернення націоналізованих банків їх попереднім власникам, 27% щось чули про це, 31% – нічого про це не знають.
Половина опитаних підтримують цей закон, 17% – проти, 32% – не змогли оцінити".
Деталі: Найбільше прихильників прийняття "антиколомойського" закону серед найстарших опитаних, симпатиків партій "Європейська солідарність" та "Голос".
Опитування проводилося 10-12 квітня серед населення України віком від 18 років у усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом телефонного інтерв'ю.
Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2,2%.
Нагадаємо:
- На думку першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, Верховна Рада зможе приступити до розгляду в другому читанні законопроекту про банки у скороченому режимі на початку травня.
- 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
- Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.