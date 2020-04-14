50% украинцев за закон, который не даст вернуть "Приватбанк" Коломойскому

625 просмотров
Вторник, 14 апреля 2020, 12:06

Более 50% украинцев поддерживают принятие в Украине "антиколомойского" закона, который сделает невозможным возвращение национализированного банка экс-владельцу.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 10-12 апреля

Дословно: "40% опрошенных отметили, что знают о том, что недавно Верховная Рада проголосовала за закон о запрете возвращения национализированных банков их прежним хозяевам, 27% что-то слышали об этом, 31% - ничего об этом не знают.

Половина опрошенных поддерживают этот закон, 17% - против, 32% - не смогли оценить".

Детали: Больше всего сторонников принятия "антиколомойского" закона среди старших опрошенных, сторонников партий "Европейская солидарность" и "Голос".

 
 

Опрос проводился 10-12 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом телефонного интервью.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Напомним:

  • По мнению первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках в сокращенном режиме в начале мая.
  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

Украинская правда
Темы: Коломойский законодательство банки опрос социология


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленскому не провести "антиколомойський закон" без "Голоса" и "ЕС" – Притула 14 апреля 2020, 11:34
Разумков не знает, когда Рада будет рассматривать "антиколомойский" закон 14 апреля 2020, 00:31
"Слуга народа" нашла "оружие" против спама в "антиколомойськом" проекте 13 апреля 2020, 21:33
Все новости
Главные новости
14 апреля. No time to die: Франция продолжает карантин, Южная Корея голосует на выборах, Трамп психует
Выборы в Раду: "Слуга народа" удерживает пальму первенства, за ней партия Порошенко
Испания прошла пик эпидемии коронавируса - министр здравоохранения
Коронавирус чуть притормозил 270 новых случаев, 22 выздоровели за сутки
Все новости
Фотопроект

Как выглядят те, кто пытаются перегнать коронавирус

медиа

41 сайт для поиска бесплатных фотографий, которые вы точно захотите использовать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів