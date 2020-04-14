50% украинцев за закон, который не даст вернуть "Приватбанк" Коломойскому

Более 50% украинцев поддерживают принятие в Украине "антиколомойского" закона, который сделает невозможным возвращение национализированного банка экс-владельцу.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 10-12 апреля

Дословно: "40% опрошенных отметили, что знают о том, что недавно Верховная Рада проголосовала за закон о запрете возвращения национализированных банков их прежним хозяевам, 27% что-то слышали об этом, 31% - ничего об этом не знают.

Половина опрошенных поддерживают этот закон, 17% - против, 32% - не смогли оценить".

Детали: Больше всего сторонников принятия "антиколомойского" закона среди старших опрошенных, сторонников партий "Европейская солидарность" и "Голос".

Опрос проводился 10-12 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом телефонного интервью.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Напомним: