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50% украинцев за закон, который не даст вернуть "Приватбанк" Коломойскому

Вторник, 14 апреля 2020, 12:06
50% украинцев за закон, который не даст вернуть Приватбанк Коломойскому

Более 50% украинцев поддерживают принятие в Украине "антиколомойского" закона, который сделает невозможным возвращение национализированного банка экс-владельцу.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 10-12 апреля

Дословно: "40% опрошенных отметили, что знают о том, что недавно Верховная Рада проголосовала за закон о запрете возвращения национализированных банков их прежним хозяевам, 27% что-то слышали об этом, 31% - ничего об этом не знают.

Половина опрошенных поддерживают этот закон, 17% - против, 32% - не смогли оценить".

Детали: Больше всего сторонников принятия "антиколомойского" закона среди старших опрошенных, сторонников партий "Европейская солидарность" и "Голос".

 
 

Опрос проводился 10-12 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом телефонного интервью.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Напомним:

  • По мнению первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках в сокращенном режиме в начале мая.
  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

Украинская правда

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Темы: Коломойскийзаконодательствобанкиопроссоциология
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