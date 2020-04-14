Українські полярники рушили до єдиного континенту без коронавірусу

Команда 25-ї української антарктичної експедиції успішно завершила двотижневу обсервацію в Чилі та вирушила до Антарктиди.

Джерело: Міносвіти

Деталі: Їхній від'їзд на судні "Бетанзос" відбувся о 05:45 (за київським часом) 14 квітня 2020 року з порту Пунта-Аренас.

Перед тим протягом кількох діб на судно завантажили 6 фур із продуктами, пальним та обладнанням. Також провели ретельну дезінфекцію судна та вантажу, адже Антарктида досі лишається єдиним континентом, вільним від COVID-19.

Очікується, що до кінця тижня команда має дійти до української антарктичної станції "Академік Вернадський" через штормову протоку Дрейка. Далі заплановано приблизно 5 днів на розвантаження та стільки ж — на повернення на материк учасників 24-ї УАЕ.

Пряма мова очільника Національного антарктичного наукового центру МОН Євгена Дикого: "Зусиллями наших дипломатів маємо домовленість, що уряд Чилі впустить нашу експедицію, яка вже понад рік пропрацювала в Антарктиді, на свою територію. Звідти потім буде організована їхня відправка в Україну. Шляхи цього останнього етапу ще узгоджуються та залежать від того, як буде розвиватись ситуація з карантином в Україні та інших країнах на шляху додому".

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