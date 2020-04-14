Украинские полярники отправились на единственный континент без коронавируса
Команда 25-й украинской антарктической экспедиции успешно завершила двухнедельную обсервацию в Чили и отправилась в Антарктиду.
Источник: Минобразования
Детали: Их отъезд на судне "Бетанзос" состоялся в 05:45 (по киевскому времени) 14 апреля 2020 года из порта Пунта-Аренас.
Перед тем в течение нескольких суток на судно погрузили 6 фур с продуктами, топливом и оборудованием. Также провели тщательную дезинфекцию судна и груза, ведь Антарктида до сих пор остается единственным континентом, свободным от COVID-19.
Ожидается, что до конца недели команда должна дойти до украинской антарктической станции "Академик Вернадский" через штормовой пролив Дрейка. Далее запланировано около 5 дней на разгрузку и столько же - на возвращение на материк участников 24-й УАЭ.
Прямая речь главы Национального антарктического научного центра МОН Евгения Дикого: "Усилиями наших дипломатов есть договоренность, что правительство Чили впустит нашу экспедицию, которая уже более года проработала в Антарктиде, на свою территорию. Оттуда потом будет организована их отправка в Украину. Пути этого последнего этапа еще согласовываются и зависят от того, как будет развиваться ситуация с карантином в Украине и других странах на пути домой".
Предыстория:
- Впервые 25-УАЭ отправилась на станцию 16 марта. Однако 20 марта им пришлось вернуться в Киев.
- Вся команда добровольно поехала на временную обсервацию и прошла лабораторный тест на наличие коронавируса. Ни у кого из участников экспедиции не было обнаружено COVID-19.