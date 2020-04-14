Украинские полярники отправились на единственный континент без коронавируса

Команда 25-й украинской антарктической экспедиции успешно завершила двухнедельную обсервацию в Чили и отправилась в Антарктиду.

Источник: Минобразования

Детали: Их отъезд на судне "Бетанзос" состоялся в 05:45 (по киевскому времени) 14 апреля 2020 года из порта Пунта-Аренас.

Перед тем в течение нескольких суток на судно погрузили 6 фур с продуктами, топливом и оборудованием. Также провели тщательную дезинфекцию судна и груза, ведь Антарктида до сих пор остается единственным континентом, свободным от COVID-19.

Ожидается, что до конца недели команда должна дойти до украинской антарктической станции "Академик Вернадский" через штормовой пролив Дрейка. Далее запланировано около 5 дней на разгрузку и столько же - на возвращение на материк участников 24-й УАЭ.

Прямая речь главы Национального антарктического научного центра МОН Евгения Дикого: "Усилиями наших дипломатов есть договоренность, что правительство Чили впустит нашу экспедицию, которая уже более года проработала в Антарктиде, на свою территорию. Оттуда потом будет организована их отправка в Украину. Пути этого последнего этапа еще согласовываются и зависят от того, как будет развиваться ситуация с карантином в Украине и других странах на пути домой".

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