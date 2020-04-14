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Зеленському доповіли, що пожежі в Чорнобильській зоні уже немає

Вівторок, 14 квітня 2020, 14:42
Зеленському доповіли, що пожежі в Чорнобильській зоні уже немає

Державній службі України з надзвичайних ситуацій потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що Зеленському доповів голова ДСНС Микола Чечоткін. Зокрем на запитання, коли саме зупиниться горіння у Зоні відчуження, Микола Чечоткін відповів, що пожежі вже немає.

Згідно з доповіддю ДСНС, напередодні після 16-ї години відбулося погіршення ситуації через шквальний вітер, тож вогонь було складно контролювати. Тому ДСНС скерувала більшу кількість техніки та особового складу на ліквідацію пожежі. Дощ, який пройшов на території, допоміг вогнеборцям впоратися з ситуацією швидше.

За словами Чечоткіна, одночасно з гасінням пожежі на території Зони відчуження "ДСНС не допустила перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти "Укриття", "Вектор", розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами".

Що передувало: 13 квітня член громадської ради при Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко написав у Facebook, що вогонь у Чорнобильській зоні дістався до Прип’яті і тепер у двох кілометрах від сховищ радіоактивних відходів. Він назвав ситуацію критичною.

Водночас директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук заявив, що пожежа в Чорнобильській зоні не несе загрози для ЧАЕС і сховища радіоактивних відходів і сказав, що в соцмережах ширяться фейки.

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Українська правда

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Теми: пожежаЧорнобиль
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