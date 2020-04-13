Пожежа в Чорнобильській зоні і радіоактивні відходи: у ДСНС кажуть, загрози немає

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Понеділок, 13 квітня 2020, 20:57

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що пожежа, яка зараз палає в Чорнобильській зоні не несе загрози для ЧАЕС і сховища радіоактивних відходів.

Джерело: відеозвернення директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимира Демчука

Пряма мова: "На даний час загрози для Чорнобильської атомної станції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів в Зоні відчуження немає".

Деталі: Він наголосив, що через соцмережі й інформаційні ресурси в інтернеті поширюються з цього приводу фейки.

За словами Демчука, у Зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території  Корогодського, Денисовецького, Дитятського та Паришівського лісництв. Уже ліквідовано пожежу на території Котовського лісництва.

Основні зусилля зосереджено в Денисовицькому лісництві поблизу населеного пункту Новий Мир.

Передісторія:

  • Раніше член громадської ради при Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко написав у Facebook, що вогонь у Чорнобильській зоні дістався до Прип’яті і тепер у двох кілометрах від сховищ радіоактивних відходів. Ситуація критична.
  • З 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції, в результаті умисного підпалу трави "заради забави".

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Українська правда
Теми: Чорнобиль пожежа


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