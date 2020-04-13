Пожежа в Чорнобильській зоні і радіоактивні відходи: у ДСНС кажуть, загрози немає
У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що пожежа, яка зараз палає в Чорнобильській зоні не несе загрози для ЧАЕС і сховища радіоактивних відходів.
Джерело: відеозвернення директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимира Демчука
Пряма мова: "На даний час загрози для Чорнобильської атомної станції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів в Зоні відчуження немає".
Деталі: Він наголосив, що через соцмережі й інформаційні ресурси в інтернеті поширюються з цього приводу фейки.
За словами Демчука, у Зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Денисовецького, Дитятського та Паришівського лісництв. Уже ліквідовано пожежу на території Котовського лісництва.
Основні зусилля зосереджено в Денисовицькому лісництві поблизу населеного пункту Новий Мир.
Передісторія:
- Раніше член громадської ради при Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко написав у Facebook, що вогонь у Чорнобильській зоні дістався до Прип’яті і тепер у двох кілометрах від сховищ радіоактивних відходів. Ситуація критична.
- З 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції, в результаті умисного підпалу трави "заради забави".
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