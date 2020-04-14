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Зеленскому доложили, что пожара в Чернобыльской зоне уже нет

Вторник, 14 апреля 2020, 14:42
Зеленскому доложили, что пожара в Чернобыльской зоне уже нет

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что Зеленскому доложил председатель ГСЧС Николай Чечеткин. На вопрос, когда именно остановится горения в зоне отчуждения, Николай Чечеткин ответил, что пожара уже нет.

Согласно докладу ГСЧС, накануне после 16 часов произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, поэтому огонь было сложно контролировать. ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара. Дождь, который прошел на территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

По словам Чечеткина, одновременно с тушением пожара на территории Зоны отчуждения "ГСЧС не допустила опрокидывания огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ​​ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами".

Что предшествовало: 13 апреля член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко написал в Facebook, что огонь в Чернобыльской зоне добрался до Припяти и теперь в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов. Он назвал ситуацию критической.

В то же время директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук заявил, что пожар в Чернобыльской зоне не несет угрозы для ЧАЭС и хранилища радиоактивных отходов и сказал, что в соцсетях распространяются фейки.

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Украинская правда

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Темы: пожарЧернобыль
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