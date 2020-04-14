Холодницький вручив Труханову чергову підозру через майно дружини

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив одеському міському голові Геннадію Труханову про підозру у поданні ним недостовірних відомостей до декларації про доходи за 2017 рік.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Деталі: Одеському міському голові повідомлено ще одну підозру 14 квітня. Розслідування цих фактів детективи НАБУ та прокурори САП здійснювали з березня 2019 року.

За даними слідства, Труханов не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині. Зокрема, квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень.

Дії Труханова кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ст.366-1 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 2,5 тисяч до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Довідково: Зараз у Вищому антикорупційну суді слухаються ще дві справи про обвинувачення Одеського міського голови Геннадія Труханова.

Одна справа стосується декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки.

Інша – щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн гривень в результаті реалізації схеми придбання у власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеню вартістю - перебуває на розгляді в Апеляційній палаті Антикорупційного суду.