Холодницький вручив Труханову чергову підозру через майно дружини
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив одеському міському голові Геннадію Труханову про підозру у поданні ним недостовірних відомостей до декларації про доходи за 2017 рік.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook
Деталі: Одеському міському голові повідомлено ще одну підозру 14 квітня. Розслідування цих фактів детективи НАБУ та прокурори САП здійснювали з березня 2019 року.
За даними слідства, Труханов не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині. Зокрема, квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень.
Дії Труханова кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ст.366-1 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 2,5 тисяч до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
Довідково: Зараз у Вищому антикорупційну суді слухаються ще дві справи про обвинувачення Одеського міського голови Геннадія Труханова.
Одна справа стосується декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки.
Інша – щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн гривень в результаті реалізації схеми придбання у власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеню вартістю - перебуває на розгляді в Апеляційній палаті Антикорупційного суду.
Передісторія:
- У березні 2019 року детективи НАБУ відкрили нове провадження щодо статків міського голови Одеси Геннадія Труханова. Йшлося про майно нібито колишньої дружини мера Тетяни Колтунової.
- За даними ЗМІ, вона має трикімнатну квартиру в Лондоні вартістю у 5 млн доларів, яку чиновник не вказав у своїй декларації. Квартира була куплена компанією Peninsula property holdings s.a., власниками якої є дочка та ексдружина Геннадія Труханова. Детективи НАБУ звернулися по інформацію до колег із Британських Віргінських островів.
- У травні 2019 року НАБУ провело обшуки в Тетяни Колтунової, перевіряючи можливе декларування недостовірної інформації Геннадієм Трухановим. Суд також надав слідству доступ до інформації про ймовірні рахунки одеського мера, номер його мобільного телефону та номери його матері та дочки.
- В рамках розслідування іншої справи – про підписання Трухановим "мирової угоди" щодо Одеського аеропорту – детективи НАБУ проводили обшук у його дружини і знайшли у квартирі одяг, взуття, документи, електронні носії інформації, які належали меру, а також його особистий кабінет. Слідство вбачає в цьому ознаки сім'ї між Трухановим та власницею квартири, тоді як у його деклараціях вона не значиться. Співмешканка Труханова, на думку слідства, володіє об’єктами нерухомості в Одесі.
- У Вищому антикорупційному суді у грудні 2019 року розглядали справу про декларації Труханова за 2015 і 2016 роки, – і дивилися відео обшуку. Згідно з ним, у сейфі колишньої дружини одеського мера знайшли пістолет Труханова і 300 тисяч доларів, які начебто належать матері мера Одеси.