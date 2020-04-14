Холодницкий вручил Труханову очередное подозрение из-за имущества жены
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил одесскому городскому главе Геннадию Труханову о подозрении в представлении им недостоверных сведений в декларации о доходах за 2017 год.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook
Детали: Одесский городской глава уведомлен о еще одном подозрении 14 апреля. Расследование этих фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляли с марта 2019 года.
По данным следствия, Труханов не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен.
Действия Труханова квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 тысяч до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Справка: Сейчас в Высшем антикоррупционную суде слушаются еще два дела по обвинению городского главы Одессы Геннадия Труханова.
Одно дело касается декларирования недостоверной информации за 2015-2016 годы.
Второе – о завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн гривен в результате реализации схемы завладения помещением админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной стоимости – находится на рассмотрении в Апелляционной палате Антикоррупционного суда.
Предыстория:
- В марте 2019 года детективы НАБУ открыли новое производство об имуществе городского главы Одессы Геннадия Труханова. Речь шла об имуществе якобы бывшей жены мэра Татьяны Колтуновой.
- По данным СМИ, она владеет трехкомнатной квартирой в Лондоне стоимостью 5 млн долларов, которую чиновник не указал в своей декларации. Квартира была куплена компанией Peninsula property holdings s.a., владельцами которой являются дочь и экс-жена Геннадия Труханова. Детективы НАБУ обратились за информацией к коллегам с Британских Виргинских островов.
- В мае 2019 года НАБУ провело обыски у Татьяны Колтуновой, проверяя возможно декларирования недостоверной информации Геннадия Труханова. Суд также дал следствию доступ к информации о возможных счетах одесского мэра, номере его мобильного телефона и номерах его матери и дочери.
- В рамках расследования другого дела – о подписании Трухановым "мирового соглашения" по Одесскому аэропорту – детективы НАБУ проводили обыск у его жены и нашли в квартире одежду, обувь, документы, электронные носители информации, которые принадлежали мэру, а также его личный кабинет. Следствие усматривает в этом признаки семьи между Трухановым и владелицей квартиры, тогда как в его декларациях она не значится. Сожительница Труханова, по мнению следствия, владеет объектами недвижимости в Одессе.
- В Высшем антикоррупционном суде в декабре 2019 года рассматривали дело о декларации Труханова за 2015 и 2016 годы, – и смотрели видео обыска. Согласно ему, в сейфе бывшей жены одесского мэра нашли пистолет Труханова и 300 тысяч долларов, которые якобы принадлежат матери мэра Одессы.