Холодницкий вручил Труханову очередное подозрение из-за имущества жены

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил одесскому городскому главе Геннадию Труханову о подозрении в представлении им недостоверных сведений в декларации о доходах за 2017 год.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Детали: Одесский городской глава уведомлен о еще одном подозрении 14 апреля. Расследование этих фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляли с марта 2019 года.

По данным следствия, Труханов не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен.

Действия Труханова квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 тысяч до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Справка: Сейчас в Высшем антикоррупционную суде слушаются еще два дела по обвинению городского главы Одессы Геннадия Труханова.

Одно дело касается декларирования недостоверной информации за 2015-2016 годы.

Второе – о завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн гривен в результате реализации схемы завладения помещением админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной стоимости – находится на рассмотрении в Апелляционной палате Антикоррупционного суда.

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