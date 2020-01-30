Труханов отримав від дочки подарунок у 43 свої зарплати

Міський голова Одеси Геннадій Труханова задекларував подарунок вартістю 600 тисяч гривень.

Джерело: повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подане Трухановим

Деталі: Мер Одеси зазначив, що отримав презент 17 січня, у день свого народження, від власної дочки Катерини Труханової.

Що саме вона подарувала батькові – не вказано, однак відомо, що йдеться про подарунок у негрошовій формі.

При цьому за минулий рік зарплата самого очільника Одеси становила 164 167 гривень, тобто близько 13,7 тисяч на місяць.

Минулоріч Труханов також отримав подарунок від дочки – на 85 тисяч. Іншого доходу, крім 18 гривень процентів у банках, мер не декларував.

Катерина Труханова має зареєстрований в Одесі бізнес із дизайну, разом із близьким до родини мера бізнесменом Андрієм Іванчо володіє компанією з оренди та експлуатації нерухомості.

Сам Геннадій Труханов офіційно не має часток у жодному бізнесі.

Нагадаємо:

У 2016 році журналісти виявили, що Труханов контролює понад 20 офшорних компаній і має російський паспорт

Також сім'я посадовця володіє елітною квартирою у Лондоні, записаною на дочку та ексдружину мера.

Труханов стверджував, що в нього є лише громадянство України.

Згодом стало відомо, що чиновник у 2017 році через російський суд анулював свій паспорт громадянина РФ.

Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 млн грн з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.

У липні 2019 року суд визнав Труханова та інших осіб невинуватими. Прокуратура подала скаргу на вирок, нині триває апеляційний розгляд.

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