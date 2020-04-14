У МВС хочуть жорсткіше карати чорнобильських "сталкерів"

Правоохоронці хочуть посилити відповідальність за "сталкерство" у Чорнобильскій зоні відчуження.

Джерело: директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко у Facebook

Деталі: За словами Шевченка, після останніх наймасштабніших пожеж і спричинених ними збитків настав час зробити суворішою відповідальність за такі незаконні "мандри". Нині розмір штрафу згідно 461 статті Купап "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" - 310 гривень.

Тільки 2010 року поліція Київської області склала 59 таких адмінпротоколів на порушників. Минулого 2019-го, коли після успіху серіалу НВО був підвищений інтерес до ЧАЕС і зони загалом, було складено 380 протоколів на нелегальних туристів. У 2018 - 196. Але тих, хто уникає навіть такого символічного покарання як штраф у 310 гривень - ще більше.

Пряма мова: "Вони знахабніли вже настільки, що якщо їм тяжко вибиратися після своїх нелегальних прогулянок чорнобильськими хащами, подекуди самі дзвонять у поліцію. Та приїздить, накладає адмінстягнення і вивозить їх із зони. Таке собі "таксі за адмінпротокол".

Закон не дає правоохоронцям у зоні, зокрема і прикордонникам, які так само ловлять порушників, ніякого іншого механізму покарання таких шукачів пригод. Зона величезна - всю її проконтролювати нереально. Настав час законодавцям зробити покарання за "сталкерство" жорсткішим, тільки там збережемо унікальний природній світ чорнобильської зони та її безпеку загалом".

Нагадаємо: 14 квітня на нараді із президентом Володимиром Зелеський глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що пожежу у зоні відчуження ліквідували, але ще кілька днів рятувальники будуть гасити тління.

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