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В МВД хотят жестче карать чернобыльских "сталкеров"

Вторник, 14 апреля 2020, 17:31
В МВД хотят жестче карать чернобыльских сталкеров

Правоохранители хотят усилить ответственность за "сталкерство" в Чернобыльской зоне отчуждения.

Источник: директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook

Детали: По словам Шевченко, после последних масштабных пожаров и вызванных ими убытков пора сделать строже ответственность за такие незаконные "путешествия". Сейчас размер штрафа согласно 461 статье КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" - 310 гривен.

Только в 2010 году полиция Киевской области составила 59 таких админпротоколов на нарушителей. В прошлом 2019 году, когда после успеха сериала НВО был повышенный интерес к ЧАЭС и зоне в целом, было составлено 380 протоколов на нелегальных туристов. В 2018-м - 196. Но тех, кто избегает даже такого символического наказания как штраф в 310 гривен - еще больше.

Прямая речь: "Они обнаглели уже настолько, что если им тяжело выбираться после своих нелегальных прогулок по чернобыльской чаще, иногда сами звонят в полицию. Та приезжает, налагает админвзыскания и вывозит их из зоны. Такое себе "такси за админпротокол".

Закон не дает правоохранителям в зоне, в том числе и пограничникам, которые так же ловят нарушителей, никакого другого механизма наказания таких искателей приключений. Зона огромная - всю ее проконтролировать невозможно. Пришло время законодателям сделать наказание за "сталкерство" более жестким, только там сохраним уникальный природный мир чернобыльской зоны и ее безопасность в целом".

Напомним: 14 апреля на встрече с президентом Владимиром Зеленским глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что пожар в зоне отчуждения ликвидировали, но еще несколько дней спасатели будут тушить очаги тления.

Читайте также: В чем угроза пожаров в Чернобыльской зоне и что с этим делать? Объясняет эколог

Украинская правда

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Темы: ЧернобыльМВДштрафы
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