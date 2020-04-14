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З'явилося відео затримання генерала-майора СБУ, що виявився шпигуном РФ

Вівторок, 14 квітня 2020, 17:36
З'явилося відео затримання генерала-майора СБУ, що виявився шпигуном РФ

Служба безпеки оприлюднила відео затримання правоохоронцями генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який підозрюється у шпигунстві на Росію та підготовці терактів в Україні.

Джерело: СБУ у Facebook

За даними спецслужби, Шайтанов зокрема, за завданням російських спецслужб планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

СБУ зібрала докази, які свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи.

За матеріалами справи, Шайтанов, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, насправді перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Останній є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ – підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.

За даними СБУ, Шайтанов був завербований ще у 2014 році.

В СБУ кажуть, що слідство володіє доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис. доларів та паспорт громадянина РФ. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів.

За даними спецслужби, Шайтанов збирав та передавав російській стороні інформацію про:

- обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників;

- міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони;

- співробітників керівної ланки Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБ України та ЦСО "А", українських розвідувальних органів;

- підбір, вивчення та вербування старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

Службою безпеки зафіксовано агентурні зустрічі російського диверсанта на території європейських країн із Шайтановим та з іншими громадянами України, які були залучені до виконання завдань російської спецслужби.

Окремо в СБУ наголосили, що використовуючи своє службове становище Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів Служби. У ході досудового розслідування буде визначено їх причетність до розголошення відомостей з обмеженим доступом.

Українська правда

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Теми: СБУРосіяшпигунство
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