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Появилось видео задержания генерала-майора СБУ, который оказался шпионом РФ

Вторник, 14 апреля 2020, 17:36
Появилось видео задержания генерала-майора СБУ, который оказался шпионом РФ

Служба безопасности обнародовала видео задержания правоохранителями генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который подозревается в шпионаже на Россию и подготовке терактов в Украине.

Источник: СБУ в Facebook

По данным спецслужбы, Шайтанов в частности, по заданию российских спецслужб планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

СБУ собрала доказательства, которые свидетельствуют - Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

По материалам дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, на самом деле находился в агентурной связи под псевдоним "бобиль" с полковником ФСБ Игорем Егоровым. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

По данным СБУ, Шайтанов был завербован еще в 2014 году.

В СБУ говорят, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс долл США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

По данным спецслужбы, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

- обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках;

- международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

- сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО "А", Украинских разведывательных органах;

- подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Службой безопасности зафиксированы агентурные встречи российского диверсанта на территории европейских стран с Шайтановым и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

Отдельно в СБУ отметили, что используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

Украинская правда

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Темы: СБУРосcияшпионаж
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