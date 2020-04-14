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Бойовики поранили двох воїнів ООС

Вівторок, 14 квітня 2020, 17:58
Бойовики поранили двох воїнів ООС

14 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, двоє бійців Операції об’єднаних сил отримали поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців зі складу ООС отримали поранення. Їм надали необхідну допомогу та евакуювали до військового шпиталю.

Так, окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів двічі обстріляли наші підрозділи біля Авдіївки та один раз – поруч з населеним пунктом Піски.

Проти наших захисників поблизу Красногорівки ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

Українська правда

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Теми: ООСбойові дії
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