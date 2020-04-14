Бойовики поранили двох воїнів ООС
14 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, двоє бійців Операції об’єднаних сил отримали поранення.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців зі складу ООС отримали поранення. Їм надали необхідну допомогу та евакуювали до військового шпиталю.
Так, окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів двічі обстріляли наші підрозділи біля Авдіївки та один раз – поруч з населеним пунктом Піски.
Проти наших захисників поблизу Красногорівки ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.