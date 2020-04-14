Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики ранили двух воинов ООС

Вторник, 14 апреля 2020, 17:58
Боевики ранили двух воинов ООС

14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, двое бойцов Операции объединенных сил получили ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: В результате обстрелов двое военнослужащих из состава ООС получили ранения. Им оказали необходимую помощь и эвакуировали в военный госпиталь.

Так, оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли наши подразделения у Авдеевки и один раз - рядом с населенным пунктом Пески.

Против наших защитников вблизи Красногоровки враг применил станковые противотанковые гранатометы.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: