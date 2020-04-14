Боевики ранили двух воинов ООС

14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, двое бойцов Операции объединенных сил получили ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: В результате обстрелов двое военнослужащих из состава ООС получили ранения. Им оказали необходимую помощь и эвакуировали в военный госпиталь.

Так, оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли наши подразделения у Авдеевки и один раз - рядом с населенным пунктом Пески.

Против наших защитников вблизи Красногоровки враг применил станковые противотанковые гранатометы.