Боевики ранили двух воинов ООС
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Вторник, 14 апреля 2020, 17:58
14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, двое бойцов Операции объединенных сил получили ранения.
Источник: штаб ООС
Детали: В результате обстрелов двое военнослужащих из состава ООС получили ранения. Им оказали необходимую помощь и эвакуировали в военный госпиталь.
Так, оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли наши подразделения у Авдеевки и один раз - рядом с населенным пунктом Пески.
Против наших защитников вблизи Красногоровки враг применил станковые противотанковые гранатометы.
Украинская правда
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