Україна літаками допомагає НАТО боротися з коронавірусом

Україна забезпечує стратегічне повітряне перевезення для країн НАТО в час пандемії коронавірусу.

Джерело: генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг, якого цитує "Голос Америки"

Пряма мова Столтенберга: "Україна допомагає союзником НАТО. Є українські літаки, які НАТО використовує для того, щоб забезпечити стратегічні перевезення. Я бачив ці літаки, вони величезні. Вони мають надзвичайні потужності.

Українські літаки демонструють, як НАТО співпрацює з країною-партнером Україною, щоб здійснювати повітряні перевезення до союзників НАТО. Ці літаки вже довгий період часу є дуже важливими, щоб перевозити медичне обладнання з Китаю навколо світу до країн-членів НАТО у Європі. То ж так, ми працюємо з Україною і вітаємо тісне партнерство з Україною"

Деталі: Українські літаки демонструють, як НАТО співпрацює з країною-партнером Україною, щоб здійснювати повітряні перевезення до союзників НАТО.

Столтенберг розповів, що наразі у НАТО розглядають, як посилити партнерство з Україною.