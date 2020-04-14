Украина самолетами помогает НАТО бороться с коронавирусом

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Вторник, 14 апреля 2020, 21:58

Украина обеспечивает стратегические воздушные перевозки для стран НАТО во время пандемии коронавируса.

Источник: генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, которого цитирует "Голос Америки"

Прямая речь Столтенберга: "Украина помогает союзникам НАТО. Есть украинские самолеты, которые НАТО использует для того, чтобы обеспечить стратегические перевозки. Я видел эти самолеты, они огромны. Они имеют чрезвычайные мощности.

Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО сотрудничает со страной-партнером Украиной, чтобы осуществлять воздушные перевозки к союзникам НАТО. Эти самолеты уже долгий период времени очень важны, чтобы перевозить медицинское оборудование из Китая вокруг света в страны НАТО в Европе. Да, мы работаем с Украиной и приветствуем тесное партнерство с Украиной"

Детали: Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО сотрудничает со страной-партнером Украиной, чтобы осуществлять воздушные перевозки к союзникам НАТО.

Столтенберг рассказал, что сейчас в НАТО рассматривают, как усилить партнерство с Украиной.

Темы: НАТО Украина


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