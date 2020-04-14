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Карантин в Україні ввели з порушеннями – екснардеп

Вівторок, 14 квітня 2020, 22:53
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко

Кабінет міністрів з порушенням процедури запровадив в Україні карантин для подолання пандемії коронавірусу.

Джерело: заява у Facebook колишнього нардепа Олексія Мушака із посиланням на інформацію, отриману від Міністерства охорони здоров’я

Деталі: У листі від МОЗу зазначається, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не робив подання про введення карантину в Україні.

Але, звертає увагу Мушак, стаття 29 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" вимагає, щоб таке подання було.

Дослівно в законі: "Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за поданням головного державного санітарного лікаря України".

 

Слід зауважити, що призначення Ляшка головним санлікарем і запровадження в Україні карантину відбулося в один день – 11 березня. Тож, теоретично можна припустити, що якщо карантин ввели трохи раніше, ніж Ляшко отримав посаду, то він і не міг писати подання.

Крім того, за законом подання головний санлікар має робити не до Кабміну, а до МОЗу.

Передісторія: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 березня запровадив обмежувальні карантинні заходи в Україні, які почали діяти з 12 березня і мають завершитись 24 квітня.

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірусУкраїнаКабінет міністрівCovid-2019
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