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Карантин в Украине ввели с нарушениями – екснардеп

Вторник, 14 апреля 2020, 22:53
Главный санитарный врач Виктор Ляшко

Кабинет министров с нарушением процедуры ввел в Украине карантин для преодоления пандемии коронавируса.

Источник: заявление в Facebook бывшего нардепа Алексея Мушака со ссылкой на информацию, полученную от Министерства здравоохранения

Детали: В письме от Минздрава отмечается, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не делал представление о введении карантина в Украине.

Но, обращает внимание Мушак, статья 29 закона "О защите населения от инфекционных болезней" требует, чтобы такое представление было.

Дословно в законе: "Вопрос об установлении карантина нарушает перед Кабинетом Министров Украины центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере здравоохранения, по представлению главного государственного санитарного врача Украины".

 

Следует заметить, что назначение Ляшко главным санврачом и введение в Украине карантина произошло в один день - 11 марта. Поэтому теоретически можно предположить, что если карантин ввели чуть раньше, чем Ляшко получил должность, то он и не мог писать представление.

Кроме того, по закону представление главный санврач должен делать не в Кабмин, а в Минздрав.

Предыстория: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров на своем заседании 11 марта ввел ограничительные карантинные меры по Украине, которые начали действовать с 12 марта и должны завершиться 24 апреля.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусУкраинаКабинет министровCovid-2019
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