Великдень вдома: Зеленський пояснив, як церкву замінити телевізором

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Вівторок, 14 квітня 2020, 23:28

Президент Володимир Зеленський продемонстрував розклад телетрансляцій богослужінь на Великдень.

Джерело: сторінка глави держави у Facebook

Пряма мова: "Ми маємо домовленості з українськими медіагрупами, тож ви зможете подивитися трансляцію богослужінь з усіх церков як на найбільш рейтингових, так і на інших телеканалах, включно з регіональними".

Деталі: Президент показав програму трансляцій на центральних телеканалах.

Згідно з нею:

Богослужіння Української греко-католицької церкви покажуть на "ICTV" та "UA:Першому" з 7:30 до 11:00 19 квітня.

Трансляція з Православної церкви України відбуватиметься на "1+1" та "UA:Першому" з 23:30 до 3:00 у ніч з 18 на 19 квітня.

УПЦ МП покажуть "Інтер" та "Україна". Трансляція триватиме з 23:00 18 квітня до 3:00 ночі 19-го.

 

Українська правда
Теми: Зеленський телебачення святкування карантин коронавірус


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