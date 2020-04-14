Пасха дома: Зеленский объяснил, как церковь заменить телевизором

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Вторник, 14 апреля 2020, 23:28

Президент Владимир Зеленский показал расписание телетрансляций богослужений на Пасху.

Источник: страница главы государства в Facebook

Прямая речь: "Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами, поэтому вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные".

Детали: Президент показал программу трансляций на центральных телеканалах.

Согласно ей:

Богослужение Украинской греко-католической церкви покажут на "ICTV" и "UA:Перший" с 7:30 до 11:00 19 апреля.

Трансляция из Православной церкви Украины будет происходить на "1+1" и "UA:Перший" с 23:30 до 3:00 в ночь с 18 на 19 апреля.

УПЦ МП покажут "Интер" и "Украина". Трансляция будет проходить с 23:00 18 апреля до 3:00 ночи 19-го.

 

Украинская правда
Темы: Зеленский телевидение празднования карантин коронавирус


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