ООС: 9 обстрілів, двоє військових отримали поранення, один бойове ураження

14 квітня збройні формування Рф здійснили дев’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Усі обстріли минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Внаслідок ворожих обстрілів вчора двоє українських військових отримали поранення, один воїн зазнав бойового ураження.

Дослівно: "Агресивні та злочинні дії з боку російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. На кожен обстріл противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників. Втрати збройних формувань РФ уточнюються

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".