ООС: 9 обстрелов, двое военных получили ранения, один боевое поражение
14 апреля вооруженные формирования Рф совершили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Источник: штаб ООС
Детали: Все обстрелы прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Вследствие вражеских обстрелов вчера двое украинских военных получили ранения, один воин потерпел боевого поражения.
Дословно: "Агрессивные и преступные действия со стороны российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. На каждый обстрел противник и в дальнейшем получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников. Потери вооруженных формирований РФ уточняются
С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".