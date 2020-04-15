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ООС: 9 обстрелов, двое военных получили ранения, один боевое поражение

Среда, 15 апреля 2020, 07:13
ООС: 9 обстрелов, двое военных получили ранения, один боевое поражение

14 апреля вооруженные формирования Рф совершили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: штаб ООС

Детали: Все обстрелы прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вследствие вражеских обстрелов вчера двое украинских военных получили ранения, один воин потерпел боевого поражения.

Дословно: "Агрессивные и преступные действия со стороны российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. На каждый обстрел противник и в дальнейшем получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников. Потери вооруженных формирований РФ уточняются

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Темы: ООСвойнаРосcия
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