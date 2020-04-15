Два мільйони людей на планеті захворіли COVID-19

Понад два мільйони людей з усього світу захворіли на COVID-19. Понад 126 000 людей померли.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі з 2 000 043 випадків захворювання 484 573 осіб одужала та 126 753 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Зокрема, у США 614 246 випадків захворювання на коронавірус, в Великій Британії 93 873, Франції 143 303, Іспанії 174 060, Туреччині 65 111.

Найбільше померлих від вірусу у США 26 064, в Італії 21 067, Іспанії 18 255.

Від COVID-19 одужали 484 573 людей. В Китаї 77 816, Німеччині 72 600, Іспанії 67 504.

Що було раніше: 3 квітня кількість випадків захворювання новим коронавірусом перевищила мільйон осіб, тоді ж було відомо про понад 51 тисяча померли.

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