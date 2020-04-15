Два миллиона человек на планете заболели COVID-19

Более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли.

Источник: Worldometers

Детали: в мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В частности, в США 614 246 случаев заболевания коронавирус, в Великобритании 93 873, Франции 143 303, Испании 174 060, Турции 65 111.

Больше всего умерших от вируса в США 26 064, в Италии 21 067, Испании 18 255.

В мире от COVID-19 выздоровели 484 573 человек. В Китае 77 816, Германии 72 600, Испании 67 504.

Что было раньше: 3 апреля количество случаев заболевания новым коронавирусом превысило миллион человек, тогда же было известно о более 51 000 умерших.

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Напомним: