Макрон хоче переконати Путіна припинити вогонь через коронавірус

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що троє з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН згодні підтримати заклик ООН до глобального припинення вогню, щоб світ міг зосередитися на пандемії коронавірусу. Залишилося отримати згоду Росії.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Я думаю, що президент Путін напевно погодиться, і в той день, коли він скаже, що ми це зробимо, ми зможемо провести цю відеоконференцію і передати цей заклик урочисто, переконливо і ефективно".

Деталі: За словами Макрона, президент Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтвердили, що вони підтримають це прохання.

Президент Франції також додав, що говорив про припинення вогню з президентом Росії ще на початку цієї ініціативи, яка прозвучала в кінці березня. Після цього він з Путіним не розмовляв, але заявив, що зробить це "в найближчі кілька годин" (15 квітня – ред.).

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