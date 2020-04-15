Макрон хоче переконати Путіна припинити вогонь через коронавірус
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що троє з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН згодні підтримати заклик ООН до глобального припинення вогню, щоб світ міг зосередитися на пандемії коронавірусу. Залишилося отримати згоду Росії.
Джерело: Reuters
Пряма мова: "Я думаю, що президент Путін напевно погодиться, і в той день, коли він скаже, що ми це зробимо, ми зможемо провести цю відеоконференцію і передати цей заклик урочисто, переконливо і ефективно".
Деталі: За словами Макрона, президент Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтвердили, що вони підтримають це прохання.
Президент Франції також додав, що говорив про припинення вогню з президентом Росії ще на початку цієї ініціативи, яка прозвучала в кінці березня. Після цього він з Путіним не розмовляв, але заявив, що зробить це "в найближчі кілька годин" (15 квітня – ред.).
Передісторія:
- 23 березня генсек ООН Антоніо Гутерріш закликав до світового перемир'я, попередивши, що в охоплених війною країнах системи охорони здоров'я занепали, а невелика кількість медичних працівників, які залишилися, часто ставали мішенню в бойових діях.
- 9 квітня Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй провела перше засідання, присвячене пандемії коронавірусу.
- Радбез ООН складається з 15 членів, у п'яти з них є право вето – США, Китаю, Франції, Росії та Великобританії.
- Члени Ради безпеки на своєму онлайн-засіданні не змогли домовитися, чи варто органу, до сфери компетенції якого входять міжнародний мир та безпека, вживати якісь заходи у зв’язку з пандемією.