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Макрон хочет убедить Путина прекратить огонь из-за коронавируса

Среда, 15 апреля 2020, 09:23
Макрон хочет убедить Путина прекратить огонь из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать призыв ООН к глобальному прекращению огня, чтобы мир мог сосредоточиться на пандемии коронавируса. Осталось получить согласие Росии.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Я думаю, что президент Путин наверняка согласится, и в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести эту видеоконференцию и передать этот призыв торжественным, убедительным и эффективным способом".

Детали: По словам Макрона, президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердили, что они поддержат эту просьбу.

Президент Франции также добавил, что говорил о прекращении огня с президентом России еще в начале этой инициативы, которая прозвучала в конце марта. После этого он с Путиным не разговаривал, но заявил, что сделает это "в ближайшие несколько часов" (15 апреля – ред.).

Предыстория:

  • 23 марта генсек ООН Антонио Гутерриш призвал к мировому перемирию, предупредив, что в охваченных войной странах системы здравоохранения рухнули, а небольшое количество оставшихся медицинских работников часто становились мишенью в боевых действиях.
  • 9 апреля Совет Безопасности Организации Объединенных Наций провел первое заседание, посвящённое пандемии коронавируса.
  • Совбез ООН состоит из 15 членов, у пяти из них есть право вето – США, Китая, Франции, России и Великобритании.  
  • Члены Совета безопасности на своем онлайн-заседании не смогли договориться, стоит ли органу, к сфере компетенции которого входят международный мир и безопасность, принимать какие-то меры в связи с пандемией.

Темы: ФранцияООНРосcиямирвойна
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