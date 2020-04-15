Макрон хочет убедить Путина прекратить огонь из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать призыв ООН к глобальному прекращению огня, чтобы мир мог сосредоточиться на пандемии коронавируса. Осталось получить согласие Росии.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Я думаю, что президент Путин наверняка согласится, и в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести эту видеоконференцию и передать этот призыв торжественным, убедительным и эффективным способом".

Детали: По словам Макрона, президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердили, что они поддержат эту просьбу.

Президент Франции также добавил, что говорил о прекращении огня с президентом России еще в начале этой инициативы, которая прозвучала в конце марта. После этого он с Путиным не разговаривал, но заявил, что сделает это "в ближайшие несколько часов" (15 апреля – ред.).

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