Макрон хочет убедить Путина прекратить огонь из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать призыв ООН к глобальному прекращению огня, чтобы мир мог сосредоточиться на пандемии коронавируса. Осталось получить согласие Росии.
Источник: Reuters
Прямая речь: "Я думаю, что президент Путин наверняка согласится, и в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести эту видеоконференцию и передать этот призыв торжественным, убедительным и эффективным способом".
Детали: По словам Макрона, президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердили, что они поддержат эту просьбу.
Президент Франции также добавил, что говорил о прекращении огня с президентом России еще в начале этой инициативы, которая прозвучала в конце марта. После этого он с Путиным не разговаривал, но заявил, что сделает это "в ближайшие несколько часов" (15 апреля – ред.).
Предыстория:
- 23 марта генсек ООН Антонио Гутерриш призвал к мировому перемирию, предупредив, что в охваченных войной странах системы здравоохранения рухнули, а небольшое количество оставшихся медицинских работников часто становились мишенью в боевых действиях.
- 9 апреля Совет Безопасности Организации Объединенных Наций провел первое заседание, посвящённое пандемии коронавируса.
- Совбез ООН состоит из 15 членов, у пяти из них есть право вето – США, Китая, Франции, России и Великобритании.
- Члены Совета безопасности на своем онлайн-заседании не смогли договориться, стоит ли органу, к сфере компетенции которого входят международный мир и безопасность, принимать какие-то меры в связи с пандемией.