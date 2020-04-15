Голова МОЗ: Говорити про вихід із карантину поки недоцільно

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що Україну рано виходити з карантину через поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: щоденний брифінг у МОЗ

Пряма мова: "Зважаючи на сьогоднішній антирекорд, я вважаю, що говорити про вихід з карантину недоцільно.

Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу. Ми розглядаємо, при яких умовах це можливо. Можу сказати: це можливо тільки тоді, коли ми будемо бачити стале зниження захворюваності на COVID-19.

Щодо механізмів виходу з карантину, етапів виходу з карантину – ми постійно аналізуємо досвід різних країн і максимально комфортно будемо робити це в нашій країні. Але тільки після того, як побачимо, що для цього є можливість у нашій країні".

Деталі: За останню добу в Україні зафіксовано 392 нових випадки зараження коронавірусом (найбільше за весь час тестувань), 10 летальних випадків, однак 24 людини одужали. За 14 квітня було госпіталізовано 120 осіб із COVID-19.

Приріст активних підтверджених хворих за добу у порівнянні з попередньою добою склав 11,2%.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – 61 особа.

Загалом в Україні зафіксовано уже 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

Степанов закликав "відсвяткувати Великдень вдома", дотримуючись карантину.

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