Голова МОЗ: Говорити про вихід із карантину поки недоцільно

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Середа, 15 квітня 2020, 09:42

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що Україну рано виходити з карантину через поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: щоденний брифінг у МОЗ

Пряма мова: "Зважаючи на сьогоднішній антирекорд, я вважаю, що говорити про вихід з карантину недоцільно.

Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу. Ми розглядаємо, при яких умовах це можливо. Можу сказати: це можливо тільки тоді, коли ми будемо бачити стале зниження захворюваності на COVID-19.

Щодо механізмів виходу з карантину, етапів виходу з карантину – ми постійно аналізуємо досвід різних країн і максимально комфортно будемо робити це в нашій країні. Але тільки після того, як побачимо, що для цього є можливість у нашій країні".

Теми: карантин коронавірус Covid-2019 МОЗ


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