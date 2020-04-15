Глава МОЗ: Говорить о выходе из карантина пока нецелесообразно

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Среда, 15 апреля 2020, 09:42

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украине рано выходить из карантина из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: ежедневный брифинг в Минздраве

Прямая речь: "Учитывая сегодняшний антирекорд, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно.

Конечно, мы рассматриваем варианты выхода. Мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу сказать: это возможно только тогда, когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19.

Что касается механизма выхода из карантина, этапов выхода из карантина – мы постоянно анализируем опыт разных стран и максимально комфортно будем делать это в нашей стране. Но только после того, как увидим, что для этого есть возможность в нашей стране".

Темы: карантин коронавирус Covid-2019 Минздрав


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