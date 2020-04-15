Глава МОЗ: Говорить о выходе из карантина пока нецелесообразно

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украине рано выходить из карантина из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: ежедневный брифинг в Минздраве

Прямая речь: "Учитывая сегодняшний антирекорд, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно.

Конечно, мы рассматриваем варианты выхода. Мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу сказать: это возможно только тогда, когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19.

Что касается механизма выхода из карантина, этапов выхода из карантина – мы постоянно анализируем опыт разных стран и максимально комфортно будем делать это в нашей стране. Но только после того, как увидим, что для этого есть возможность в нашей стране".

Детали: За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заражения коронавирусом (больше всего за все время тестирования), 10 летальных случаев, однако 24 человека выздоровели. За 14 апреля были госпитализированы 120 человек с COVID-19.

Прирост активных подтвержденных больных за сутки по сравнению с предыдущими сутками составил 11,2%.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 61 человек.

Всего в Украине зафиксировано уже 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели.

Степанов призвал "отпраздновать Пасху дома", соблюдая карантин.

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