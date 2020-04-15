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Рекордні 392 нових випадки і 24 одужали за добу: коронавірус в Україні

Середа, 15 квітня 2020, 09:35
Рекордні 392 нових випадки і 24 одужали за добу: коронавірус в Україні

За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки зараження коронавірусом, 10 летальних випадків, однак 24 людини одужали за 14 квітня.

Джерело: МОЗ, ,дані Центру громадського здоров’я станом на 9 ранку 15 квітня

Деталі: Загалом в Україні зафіксовано уже 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

Із 392 нових випадків – 29 дітей і 90 медичних працівників, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов. 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – 61 особа.

Приріст активних підтверджених хворих за добу у порівнянні з попередньою добою + 11,2%.

Госпіталізовано за добу 120 осіб, із них 7 дітей та 10 медпрацівників.

Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей. На амбулаторному лікуванні 2 145 пацієнтів.

Серед 108 померлих було 56 чоловіків та 52 жінки; частіше помирають особи віком від 50 років (85%).

 

За 14 квітня до ЦГЗ надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на COVID-19.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 100 випадків;

Дніпропетровська область – 74 випадки;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 130 випадків;

Закарпатська область – 110 випадків;

Запорізька область – 99 випадків;

Івано-Франківська область – 356 випадків;

Кіровоградська область – 192 випадки;

м. Київ – 612 випадків;

Київська область – 230 випадків;

Львівська область – 152 випадки;

Луганська область – 4 випадки;

Миколаївська область – 14 випадків;

Одеська область – 70 випадків;

Полтавська область – 27 випадків;

Рівненська область – 173 випадки;

Сумська область – 77 випадків;

Тернопільська область – 287 випадків;

Харківська область – 25 випадків;

Херсонська область – 41 випадок;

Хмельницька область – 34 випадки;

Чернівецька область – 589 випадків;

Черкаська область – 105 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.

 

Цьому передувало:

  • За 13 квітня в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 5 осіб померли, 22 людей одужали.
  • За 12 квітня в Україні було зафіксовано 325 нових випадків, померли 10 осіб, одужали 8 осіб.
  • За 11 квітня було отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки хвороби, померли 10 людей, одужали теж 10-ро.

Українська правда, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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