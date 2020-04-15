Рекордні 392 нових випадки і 24 одужали за добу: коронавірус в Україні
За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки зараження коронавірусом, 10 летальних випадків, однак 24 людини одужали за 14 квітня.
Джерело: МОЗ, ,дані Центру громадського здоров’я станом на 9 ранку 15 квітня
Деталі: Загалом в Україні зафіксовано уже 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
Із 392 нових випадків – 29 дітей і 90 медичних працівників, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – 61 особа.
Приріст активних підтверджених хворих за добу у порівнянні з попередньою добою + 11,2%.
Госпіталізовано за добу 120 осіб, із них 7 дітей та 10 медпрацівників.
Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей. На амбулаторному лікуванні 2 145 пацієнтів.
Серед 108 померлих було 56 чоловіків та 52 жінки; частіше помирають особи віком від 50 років (85%).
За 14 квітня до ЦГЗ надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на COVID-19.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область – 241 випадок;
Волинська область – 100 випадків;
Дніпропетровська область – 74 випадки;
Донецька область – 12 випадків;
Житомирська область – 130 випадків;
Закарпатська область – 110 випадків;
Запорізька область – 99 випадків;
Івано-Франківська область – 356 випадків;
Кіровоградська область – 192 випадки;
м. Київ – 612 випадків;
Київська область – 230 випадків;
Львівська область – 152 випадки;
Луганська область – 4 випадки;
Миколаївська область – 14 випадків;
Одеська область – 70 випадків;
Полтавська область – 27 випадків;
Рівненська область – 173 випадки;
Сумська область – 77 випадків;
Тернопільська область – 287 випадків;
Харківська область – 25 випадків;
Херсонська область – 41 випадок;
Хмельницька область – 34 випадки;
Чернівецька область – 589 випадків;
Черкаська область – 105 випадків;
Чернігівська область – 10 випадків.
Цьому передувало:
- За 13 квітня в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 5 осіб померли, 22 людей одужали.
- За 12 квітня в Україні було зафіксовано 325 нових випадків, померли 10 осіб, одужали 8 осіб.
- За 11 квітня було отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки хвороби, померли 10 людей, одужали теж 10-ро.