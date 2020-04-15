Синоптики попереджають про сильний вітер і лавини у Карпатах

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Середа, 15 квітня 2020, 09:42

15 квітня у Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека у зв’язку з опадами, по всій території України прогнозують сильний вітер.

Джерело: сайт Укргідрометцентру

Дослівно: "15 квітня у зв’язку з опадами на високогір’ї  Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)".

Деталі: Вдень 15 квітня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

Вночі 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: погода Карпати


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