Синоптики попереджають про сильний вітер і лавини у Карпатах

15 квітня у Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека у зв’язку з опадами, по всій території України прогнозують сильний вітер.

Джерело: сайт Укргідрометцентру

Дослівно: "15 квітня у зв’язку з опадами на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)".

Деталі: Вдень 15 квітня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

Вночі 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).