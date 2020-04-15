Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики попереджають про сильний вітер і лавини у Карпатах

Середа, 15 квітня 2020, 09:42
Синоптики попереджають про сильний вітер і лавини у Карпатах

15 квітня у Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека у зв’язку з опадами, по всій території України прогнозують сильний вітер.

Джерело: сайт Укргідрометцентру

Дослівно: "15 квітня у зв’язку з опадами на високогір’ї  Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)".

Деталі: Вдень 15 квітня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

Вночі 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКарпати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
Усі новини...
Реклама: