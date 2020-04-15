Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики предупреждают о сильном ветре и лавинах в Карпатах

Среда, 15 апреля 2020, 09:42
Синоптики предупреждают о сильном ветре и лавинах в Карпатах

15 апреля в Карпатах сохранится значительная снеголавинная опасность в связи с осадками, по всей территории Украины прогнозируют сильный ветер.

Источник: сайт Укргидрометцентра

Дословно: "15 апреля в связи с осадками на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".

Детали: Днем 15 апреля в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).

Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый).

Украинская правда
Темы: погодаКарпаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
08:25
Украинские защитники уничтожили 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
Все новости...
Реклама: