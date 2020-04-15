Синоптики предупреждают о сильном ветре и лавинах в Карпатах
Среда, 15 апреля 2020, 09:42
15 апреля в Карпатах сохранится значительная снеголавинная опасность в связи с осадками, по всей территории Украины прогнозируют сильный ветер.
Источник: сайт Укргидрометцентра
Дословно: "15 апреля в связи с осадками на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".
Детали: Днем 15 апреля в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).
Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый).
Украинская правда