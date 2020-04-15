Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В'ятровича викликали на допит у ДБР

Середа, 15 квітня 2020, 10:36
В'ятровича викликали на допит у ДБР

Народного депутата фракції "Європейська солідарність" головного ідеолога декомунізації Володимира В’ятровича викликають на допит у Державне бюро розслідувань.

Джерело: В’ятрович у Facebook

Пряма мова: "Імперія завдає удар у відповідь. Мене викликають на добит в ДБР. У якості свідка по справі, ініційованій Бужанським - за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85 роковинам пам‘яті жертв Голодомору. У нас знову садитимуть за правду про злочини комуністів?".

 

Деталі: За словами В’ятровича, виклик підписав слідчий Олександр Амелін, на якого він подав до суду за "непомічання державної зради Єрмаком і Кучмою".

Нагадаємо: Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович звернувся до СБУ, НАБУ і ДБР із заявою про державну зраду керівника Офісу президента Андрія Єрмака і екс-президента Леоніда Кучми, які підписали на переговорах ТКГ у Мінську документ, який передбачає прямі переговори з терористами, які окупували частину Донбасу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Ексочільник кримської СБУ постане перед судом за держзраду
ДБР просить для нардепа Алєксєєва арешт із заставою в 10 мільйонів
Останні новини
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
Усі новини...
Реклама: