В'ятровича викликали на допит у ДБР

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Середа, 15 квітня 2020, 10:36

Народного депутата фракції "Європейська солідарність" головного ідеолога декомунізації Володимира В’ятровича викликають на допит у Державне бюро розслідувань.

Джерело: В’ятрович у Facebook

Пряма мова: "Імперія завдає удар у відповідь. Мене викликають на добит в ДБР. У якості свідка по справі, ініційованій Бужанським - за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85 роковинам пам‘яті жертв Голодомору. У нас знову садитимуть за правду про злочини комуністів?".

 

Деталі: За словами В’ятровича, виклик підписав слідчий Олександр Амелін, на якого він подав до суду за "непомічання державної зради Єрмаком і Кучмою".

Нагадаємо: Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович звернувся до СБУ, НАБУ і ДБР із заявою про державну зраду керівника Офісу президента Андрія Єрмака і екс-президента Леоніда Кучми, які підписали на переговорах ТКГ у Мінську документ, який передбачає прямі переговори з терористами, які окупували частину Донбасу.

Українська правда
Теми: ДБР


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