Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главного идеолога декоммунизации вызвали на допрос в ГБР

Среда, 15 апреля 2020, 10:36
Главного идеолога декоммунизации вызвали на допрос в ГБР

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" главный идеолог декоммунизации Владимир Вятрович вызван на допрос в Государственное бюро расследований.

Источник: Вятрович в Facebook

Прямая речь: "Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов? ".

 

Детали: По словам Вятровича, вызов подписал следователь Александр Амелин, на которого он подал в суд за "игнорирование государственной измены Ермаком и Кучмой".

Напомним: Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился в СБУ, НАБУ и ГБР с заявлением о государственной измене руководителя Офиса президента Андрея Ермака и экс-президента Леонида Кучмы, которые подписали на переговорах ТКГ в Минске документ, предусматривающий прямые переговоры с террористами, оккупировавшими часть Донбасса.

Украинская правда
Темы: ГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
ГБР
Дело Сивковича: в ГБР подтвердили обыски в "Арма Моторс", которая поставляет автомобили правоохранителям
Падение вертолета в Броварах: ГСЧС отстранит чиновников, которые получили подозрения
Троих депутатов взяли под ночной домашний арест по подозрению в уклонении от военной службы
Последние новости
08:25
Украинские защитники уничтожили 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
Все новости...
Реклама: