Главного идеолога декоммунизации вызвали на допрос в ГБР

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" главный идеолог декоммунизации Владимир Вятрович вызван на допрос в Государственное бюро расследований.

Источник: Вятрович в Facebook

Прямая речь: "Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов? ".

Детали: По словам Вятровича, вызов подписал следователь Александр Амелин, на которого он подал в суд за "игнорирование государственной измены Ермаком и Кучмой".

Напомним: Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился в СБУ, НАБУ и ГБР с заявлением о государственной измене руководителя Офиса президента Андрея Ермака и экс-президента Леонида Кучмы, которые подписали на переговорах ТКГ в Минске документ, предусматривающий прямые переговоры с террористами, оккупировавшими часть Донбасса.