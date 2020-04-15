Заступник Кличка про обшуки: Хабарів не брав, усе брехня

Перший заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник заявляє, що всі роки працював чесно, а історія з хабарем є провокацією, і просить правоохоронців розібратися зі ЗМІ, які писали про обшуки і вимагання.

Джерело: пост Поворозника у Facebook

Пряма мова: "Щодо вчорашньої ситуації: 1. Хабарів не брав. 2. Будь-яких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про яку згадують в публікаціях. 3. Усі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі – брехня. 4. Підозру ніхто не оголошував. 5. Викликаний, у якості свідка, на допит у п’ятницю.

Я вимагаю від правоохоронних органів розібратися з розповсюдженням неправдивої інформації в ЗМІ".

Деталі: За словами Поворозника, ця історія шокувала його самого, його сім'ю і тих, з ким він працює.

Заступник мера запевняє, що працює не перший рік, робить це чесно і несе "відповідальність як людина з досвідом, за дії і рішення які на цій посаді приймає".

За словами Поворозника, він "ніколи не брав хабарів, бо це суперечить життєвим і професійним поглядам та принципам".

Він додав, що готовий співпрацювати з правоохоронними органами і буде вимагати публічного розгляду справи, бо йому "приховувати нічого".

За словами заступника Кличка, ця ситуація надумана і може бути "політичною провокацією", спрямованою не лише проти нього, а й проти усієї столичної команди.

Що було раніше: Увечері 14 квітня ЗМІ повідомили, що співробітники СБУ задокументували, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів (більше 3 мільйонів гривень) від представника компанії-забудовника.