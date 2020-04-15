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Заместитель Кличко об обысках: Взяток не брал, все ложь

Среда, 15 апреля 2020, 11:53
Заместитель Кличко об обысках: Взяток не брал, все ложь

Первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник заявляет, что все годы работал честно, а история со взяткой является провокацией, и просит правоохранителей разобраться со СМИ, которые писали об обысках и вымогательстве.

Источник: пост Поворозника в Facebook

Прямая речь: "По вчерашней ситуации: 1. Взяток не брал. 2. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях. 3. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке – ложь. 4. Подозрение никто не объявлял. 5. Вызван, в качестве свидетеля, на допрос в пятницу. 

Я требую от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ". 

 

Детали: По словам Поворозника, эта история шокировала его самого, его семью и тех, с кем он работает.

Заместитель мэра уверяет, что работает не первый год, делает это честно и несет "ответственность как человек с опытом, за действия и решения, которые на этой должности принимает".

По словам Поворозника, он "никогда не брал взяток, потому что это противоречит жизненным и профессиональным взглядам и принципам".

Он добавил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами и будет требовать публичного рассмотрения дела, потому что ему "скрывать нечего".

По словам заместителя Кличко, эта ситуация надуманная и может быть "политической провокацией", направленной не только против него, но и против всей столичной команды.  

Что было раньше: Вечером 14 апреля СМИ сообщили, что сотрудники СБУ задокументировали, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов (более 3 миллионов гривен) от представителя компании-застройщика.

Украинская правда

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Темы: Киевместная властьвзятка
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