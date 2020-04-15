На Харківщині перша смерть від СOVID-19

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Середа, 15 квітня 2020, 12:30

У Харківській області від коронавірусу померла 71-річна жінка, це перша смерть від COVID-19 в області.

Джерело: пост голови Харківської ОДА Олексій Кучера у Facebook

Пряма мова: "Одна людина померла. Хворій був 71 рік, госпіталізована з двобічною пневмонією до Валківської ЦРЛ. Була в тяжкому стані на ШВЛ.

Двічі експрес-тест показав негативний результат, ПЛР-дослідження виявило коронавірус. Жінка мала супутні захворювання – зокрема, кардіосклероз, гіпертонію та цукровий діабет".

Деталі: За словами Кучера, станом на ранок 15 квітня в області офіційно підтвердили 25 випадків коронавірусу (+11 випадків за останню добу).   

 

Більша частина з тих 11, хто захворів, – мешканці Харкова, також COVID-19 виявили у жителів Балаклійського, Валківського, Дергачівського та Харківського районів. 1 хворий – військовослужбовець.

Одна людина, яка була першою хворою, одужала.   ⠀

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Передісторія: 

  • Станом на 9 ранку 15 квітня в Україні зафіксовано уже 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
  • За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки зараження коронавірусом, 10 летальних випадків, однак 24 людини одужали за 14 квітня.  

Українська правда
Теми: Харківська область коронавірус жертви Covid-2019


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