На Харківщині перша смерть від СOVID-19
У Харківській області від коронавірусу померла 71-річна жінка, це перша смерть від COVID-19 в області.
Джерело: пост голови Харківської ОДА Олексій Кучера у Facebook
Пряма мова: "Одна людина померла. Хворій був 71 рік, госпіталізована з двобічною пневмонією до Валківської ЦРЛ. Була в тяжкому стані на ШВЛ.
Двічі експрес-тест показав негативний результат, ПЛР-дослідження виявило коронавірус. Жінка мала супутні захворювання – зокрема, кардіосклероз, гіпертонію та цукровий діабет".
Деталі: За словами Кучера, станом на ранок 15 квітня в області офіційно підтвердили 25 випадків коронавірусу (+11 випадків за останню добу).
Більша частина з тих 11, хто захворів, – мешканці Харкова, також COVID-19 виявили у жителів Балаклійського, Валківського, Дергачівського та Харківського районів. 1 хворий – військовослужбовець.
Одна людина, яка була першою хворою, одужала. ⠀
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Передісторія:
- Станом на 9 ранку 15 квітня в Україні зафіксовано уже 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
- За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки зараження коронавірусом, 10 летальних випадків, однак 24 людини одужали за 14 квітня.