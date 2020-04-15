На Харьковщине первая смерть от СOVID-19

В Харьковской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, это первая смерть от COVID-19 в области.

Источник: пост председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера в Facebook

Прямая речь: "Один человек умер. Больной был 71 год, госпитализирована с двусторонней пневмонией в Валковскою ЦРБ. Была в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Дважды экспресс-тест показал отрицательный результат, ПЦР-исследование показало коронавирус. Женщина имела сопутствующие заболевания – в частности, кардиосклероз, гипертонию и сахарный диабет".

Детали: По словам Кучера, по состоянию на утро 15 апреля в области официально подтверждено 25 случаев коронавируса (+11 случаев заболевания COVID-19).

Большая часть из тех 11, кто заболел, – жители Харькова, также COVID-19 обнаружили у жителей Балаклейского, Валковского, Дергачевского и Харьковского районов. 1 больной – военнослужащий.

Один человек, который был первым больным, выздоровел.

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