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На Харьковщине первая смерть от СOVID-19

Среда, 15 апреля 2020, 12:30
На Харьковщине первая смерть от СOVID-19

В Харьковской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, это первая смерть от COVID-19 в области.

Источник: пост председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера в Facebook

Прямая речь: "Один человек умер. Больной был 71 год, госпитализирована с двусторонней пневмонией в Валковскою ЦРБ. Была в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Дважды экспресс-тест показал отрицательный результат, ПЦР-исследование показало коронавирус. Женщина имела сопутствующие заболевания – в частности, кардиосклероз, гипертонию и сахарный диабет".

Детали: По словам Кучера, по состоянию на утро 15 апреля в области официально подтверждено 25 случаев коронавируса (+11 случаев заболевания COVID-19). 

 

Большая часть из тех 11, кто заболел, – жители Харькова, также COVID-19 обнаружили у жителей Балаклейского, Валковского, Дергачевского и Харьковского районов. 1 больной – военнослужащий.

Один человек, который был первым больным, выздоровел.

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Предыстория: 

  • По состоянию на 9 утра 15 апреля в Украине зафиксировано уже 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели.
  • За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заражения коронавирусом, 10 летальных случаев, однако 24 человека выздоровели за 14 апреля. 

 

Украинская правда
Темы: Харьковская областькоронавирусжертвыCovid-2019
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