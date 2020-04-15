Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко: Київ уже втратив більше мільярда через коронавірус

Середа, 15 квітня 2020, 13:31
Кличко: Київ уже втратив більше мільярда через коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столиця через пандемію коронавірусу вже втратила більше 1 мільярда гривень.

Джерело: Кличко під час онлайн пресконференції 15 квітня

Пряма мова: "Сьогодні складна ситуація не тільки в Україні. Криза, яку спричинила пандемія, дуже вдарила по економіці навіть таких держав, як США та Китай.

Звісно, що й Україна несе великі фінансові втрати. Київ – не виняток. Уже сьогодні можна говорити, що столиця втратила понад один мільярд гривень через пандемію коронавірусу".

Деталі: Мер не виключив, що ця цифра може збільшитись, бо поки неможливо точно визначити, скільки триватиме карантин.  

За словами Кличка, наразі витрати міста вже скоротили на 4,1 мільярда гривень, але кошти на розвиток Києва залишили, тому будівництво важливих об'єктів інфраструктури не зупинене. 

Мер уточнив, що наразі тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мосту, на двох шляхопроводах над проспектом Степана Бандери, на Борщагівському шляхопроводі, крім того, будують дві нові станції метро на Виноградар.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

 

 

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївкоронавірусбюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Віталій Кличко
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Останні новини
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
Усі новини...
Реклама: