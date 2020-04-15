Кличко: Київ уже втратив більше мільярда через коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столиця через пандемію коронавірусу вже втратила більше 1 мільярда гривень.

Джерело: Кличко під час онлайн пресконференції 15 квітня

Пряма мова: "Сьогодні складна ситуація не тільки в Україні. Криза, яку спричинила пандемія, дуже вдарила по економіці навіть таких держав, як США та Китай.

Звісно, що й Україна несе великі фінансові втрати. Київ – не виняток. Уже сьогодні можна говорити, що столиця втратила понад один мільярд гривень через пандемію коронавірусу".

Деталі: Мер не виключив, що ця цифра може збільшитись, бо поки неможливо точно визначити, скільки триватиме карантин.

За словами Кличка, наразі витрати міста вже скоротили на 4,1 мільярда гривень, але кошти на розвиток Києва залишили, тому будівництво важливих об'єктів інфраструктури не зупинене.

Мер уточнив, що наразі тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мосту, на двох шляхопроводах над проспектом Степана Бандери, на Борщагівському шляхопроводі, крім того, будують дві нові станції метро на Виноградар.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: