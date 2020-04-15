Кличко: Киев уже потерял более миллиарда из-за коронавируса

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Среда, 15 апреля 2020, 13:31

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столица из-за пандемии коронавируса уже потеряла более 1 миллиарда гривен.

Источник: Кличко на онлайн пресс-конференции 15 апреля

Прямая речь: "Сегодня сложная ситуация не только в Украине. Кризис, который вызвала пандемия, сильно ударил по экономике даже таких государств, как США и Китай.

Конечно, и Украина несет большие финансовые потери. Киев – не исключение. Уже сегодня можно говорить, что столица потеряла более одного миллиарда гривен из-за пандемии коронавируса".

Детали: Мэр не исключил, что эта цифра может увеличиться, так как пока невозможно точно определить, сколько продлится карантин.

По словам Кличко, сейчас расходы города уже сократили на 4,1 миллиарда гривен, но средства на развитие Киева оставили, поэтому строительство важных объектов инфраструктуры не остановлено.

Мэр уточнил, что продолжаются работы на Подольско-Воскресенском мосту, на двух путепроводах над проспектом Степана Бандеры, на Борщаговском путепроводе, кроме того, строят две новые станции метро на Виноградарь.

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: Виталий Кличко Киев коронавирус бюджет


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