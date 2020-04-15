Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лікарням обіцяють вітчизняні апарати штучної вентиляції легень у найближчі тижні

Середа, 15 квітня 2020, 13:50
Лікарням обіцяють вітчизняні апарати штучної вентиляції легень у найближчі тижні

У найближчі тижні до українських лікарень мають поставити апарати штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва.

Джерело: Офіс президента, щоденна нарада щодо протидії поширенню COVID-19

Дослівно: "За висновками анестезіологів, якість апаратів штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва відповідає стандартам імпортованого обладнання.

Тому вже найближчими тижнями очікується поставка українських апаратів ШВЛ до лікарень".

Що було раніше: В Україні перевіряли технічні параметри апаратів 2 українських компаній.

Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинмедицинакоронавірусCovid-2019Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
Усі новини...
Реклама: