Лікарням обіцяють вітчизняні апарати штучної вентиляції легень у найближчі тижні

У найближчі тижні до українських лікарень мають поставити апарати штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва.

Джерело: Офіс президента, щоденна нарада щодо протидії поширенню COVID-19

Дослівно: "За висновками анестезіологів, якість апаратів штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва відповідає стандартам імпортованого обладнання.

Тому вже найближчими тижнями очікується поставка українських апаратів ШВЛ до лікарень".

Що було раніше: В Україні перевіряли технічні параметри апаратів 2 українських компаній.

Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання.