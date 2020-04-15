Лікарням обіцяють вітчизняні апарати штучної вентиляції легень у найближчі тижні

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Середа, 15 квітня 2020, 13:50

У найближчі тижні до українських лікарень мають поставити апарати штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва.

Джерело: Офіс президента, щоденна нарада щодо протидії поширенню COVID-19

Дослівно: "За висновками анестезіологів, якість апаратів штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва відповідає стандартам імпортованого обладнання.

Тому вже найближчими тижнями очікується поставка українських апаратів ШВЛ до лікарень".

Що було раніше: В Україні перевіряли технічні параметри апаратів 2 українських компаній.

Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання.

Українська правда
Теми: карантин медицина коронавірус Covid-2019 Зеленський


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