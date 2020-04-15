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Больницам обещают отечественные аппараты искусственной вентиляции легких в ближайшие недели

Среда, 15 апреля 2020, 13:50
Больницам обещают отечественные аппараты искусственной вентиляции легких в ближайшие недели

В ближайшие недели в украинские больницы должны поставить аппараты искусственной вентиляции легких отечественного производства.

Источник: Офис президента, ежедневное совещание по противодействию распространению COVID-19

Дословно: "По заключению анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования.

Поэтому уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы".

Что было раньше: В Украине проверяли технические параметры аппаратов 2 украинских компаний.

Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования.

Украинская правда
Темы: карантинмедицинакоронавирусCovid-2019Зеленский
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